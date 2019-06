Molti giovani che si allenano rischiano comportamenti alimentari disordinati

Uno studio scientifico ha scoperto che circa 1/5 dei giovani che si allenano in palestra per la massa va incontro a comportamenti alimentari disordinati.

Un quinto di giovani che si allenano per guadagnare massa muscolare possono essere a rischio di comportamenti alimentari disordinati, detti muscolosi, definiti da una nuova ricerca.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell’UCSF Benioff Children’s Hospital di San Francisco, ha rilevato che il 22% dei maschi di età compresa tra i 18 e i 24 anni che lavorano alla rinfusa esibisce questi comportamenti alimentari disordinati. Nel frattempo, il cinque % delle donne nella stessa fascia di età mostra caratteristiche simili.

I dati dello studio sui giovani

I comportamenti disordinati sono definiti includendo almeno uno dei seguenti: mangiare di più o in modo diverso per aumentare di peso o volume, e l’uso di integratori alimentari o steroidi anabolizzanti per raggiungere lo stesso obiettivo.

I ricercatori dello studio affermano che tali comportamenti, se non controllati, possono evolvere in dismorfia muscolare, caratterizzata da una dieta rigorosa, da un eccessivo esercizio ossessivo e da un’estrema preoccupazione per il fisico.

Disturbo dismorfico del corpo (BDD) o dismorfia corporea, è una condizione di salute mentale in cui una persona trascorre molto tempo a preoccuparsi di difetti nel loro aspetto, afferma il NHS. Questi difetti, così come li vedono, sono spesso impercettibili agli altri.

Nel caso della massa muscolare, il disturbo dismorfico è anche noto come “bigoressia”, un disturbo d’ansia che induce qualcuno a vedersi piccolo, nonostante sia in realtà grande e muscoloso.

Gli analisti volevano scoprire se i loro primi dati, quando l’età media dei partecipanti era di 15 anni, mostravano qualcosa sulle loro percezioni e abitudini che possono servire come segnali di avvertimento di un’alimentazione disordinata. Le loro scoperte hanno mostrato che i giovani uomini che si esercitavano specificamente per ingrassare avevano il 142% di probabilità in più di questo tipo di mangiare. Nel frattempo, le probabilità sono aumentate del 248% per le giovani donne.

Anche i partecipanti maschi che si ritenevano sottopeso avevano il 56% in più di probabilità di sviluppare comportamenti legati al consumo di cibo disordinato e muscoloso, mentre nelle donne le probabilità erano più alte del 271%. Il fumo e l’uso di alcol negli uomini e il fumo nelle donne aumentano le probabilità moderatamente.