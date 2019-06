L’azienda della mela morsicata, Apple, sembra essere oramai quasi pronta per il lancio su grande scala della sua carta di credito virtuale. Nelle scorse ore, infatti, sono iniziate a comparire online le prime immagini di quelle che saranno le carte di credito fisiche dell’azienda. Andiamo a scoprirle nei minimi dettagli.

Proprio ieri vi abbiamo parlato dell’inizio della seconda fase di test di Apple Card riservata ai dipendenti degli store dell’azienda. Pare che siano stati proprio loro ad immettere in rete le immagini della carta fisica. Il nuovo servizio della mela morsicata si prospetta essere un vero e proprio successo. Arriverà mai anche in Italia?

Apple Card: scopriamola nei minimi dettagli

La fonte delle immagini ha deciso di analizzare la carta di credito nei minimi dettagli. Per ora, quello che sappiamo è che questa pesa ben 14,75 grammi. La carta viene consegnata per posta in una confezione che risulta essere decisamente in linea con il design minimal dell’azienda. Parliamo, infatti, di una classica confezione bianca all’esterno con il logo della mela impresso sul centro. All’interno si passa ad una fantasia arcobaleno e ad un alloggio per la carta. quest’ultima, di colorazione bianca, presenta sulla parte frontale solamente il simbolo della mela e il chip. Sul retro, invece, trova spazio il logo della banca, quello di MasterCard e una barra grigia.

Non c’è bisogno di dire che il risultato risulta essere molto elegante. La fonte tiene a precisare che anche la spedizione è risultata essere abbastanza veloce, una settimana circa. Non sappiamo, però, quanto questa informazione riscontrerà la realtà una volta che il prodotto verrà proposto in larga scala. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.