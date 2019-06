Le interessantissime promozioni del noto sito di e-commerce Amazon non sembrano arrestarsi. Nelle scorse ore è giunta nota dell’arrivo di una nuova e succulenta offerta riguardante il nuovissimo Apple Watch Series 4. Ad essere in sconto, sia la versione con GPS che quella con supporto per la connettività dati. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oramai per Amazon è una prassi. Giornalmente vengono proposte offerte riguardanti i più famosi prodotti della mela morsicata. Spesso ad essere scontati sono proprio gli ultimi modelli. Nelle scorse ore, il protagonista è stato il noto smartwatch dell’azienda, Apple Watch Series 4. Siamo sicuri che saranno in pochi a resistere all’interessante offerta di Amazon. Vediamola nel dettaglio.

Apple Watch Series 4 con uno sconto di quasi 100 euro

Apple Watch Series 4 è decisamente uno dei prodotti Apple più difficili da trovare in sconto. Sono pochi i negozi che decidono di proporre il piccolo gadget ad un prezzo inferiore di quello di listino. Amazon ha deciso di strafare, Apple Watch Series 4 44 mm GPS con casa in alluminio è disponibile al prezzo di 384 euro. Un bel risparmio considerando il prezzo di listino di 469 euro.

Discorso analogo lo si può fare per la variante con supporto per la connettività LTE. Questo viene proposto nella variante da 44 mm con cassa in alluminio grigio siderale al costo di 466 euro. Un risparmio di più di 100 euro rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che quelli che abbiamo citato non sono gli unici Apple Watch in offerta. Modelli analoghi, infatti, hanno simili percentuali di sconto. Le offerte risultano essere a tempo limitato. I prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.