Epic Games si sta impegnando duramente in queste settimane per rendere il suo battle royale, Fortnite, decisamente migliore. Tra un’aggiornamento e l’altro, però, sembra che questa trovi il tempo per lavorare a pacchetti esclusivi da lanciare. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’arrivo di un pacchetto di Leggende Ombra. Oggi, invece, vi parliamo del pacchetto Breakpoint. Di cosa si tratterà?

Con il passare del tempo, i pacchetti di Fortnite sono aumentati esponenzialmente. Fino a qualche stagione fa, Epic Games rilasciava solamente il lo Starter Pack. Dalla Stagione 7 le cose sono cambiate. Anche per la Stagione 9 saranno proposti due pacchetti extra. Andiamo a scoprire oggi, in cosa consisterà il pacchetto Breakpoint.

Fortnite: scopriamo il set Breakpoint in arrivo

Il set Breakpoint è stato aggiunto da Epic Games all’interno dei codici dell’aggiornamento 9.20. Tuttavia, solo con l’aggiornamento 9.30 è stato svelato il suo vero ruolo. A quanto pare, infatti, questo farà parte di un pacchetto acquistabile. Si tratterà di una proposta molto simile a quella fatta qualche tempo fa con la Skin Inferno. Quale sarà il contenuto del set?

L’esclusivo pacchetto conterrà la Skin Breakpoint con il suo dorso decorativo correlato. I due oggetti saranno corredati da una serie di sfide che garantiranno agli utenti un guadagno di 1000 V-Bucks. Ricordiamo che la Skin sarà di rarità blu. Attualmente non sappiamo quando il pacchetto verrà rilasciato. Tuttavia è molto probabile che lo vedremo nello store ufficiale i primi di luglio. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 20 euro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.