Il “cuore oscuro” del DNA umano contiene geni misteriosi di Neanderthal

Non sappiamo per certo cosa sia successo ai nostri predecessori, i Neanderthal, ma è una buona scommessa che noi umani abbiamo qualcosa a che fare con la loro fine. Ora gli scienziati hanno trovato i resti di questa specie perduta in agguato nel “cuore oscuro” del nostro DNA. La giuria non fa sapere se gli umani hanno ucciso uomini di Neanderthal, ha dato loro qualche virus sgradevole o li ha semplicemente superati. Ma sembra certo che noi alleviamo con le specie morte perché il nostro codice genetico contiene “grossi pezzi di Neanderthal e altri DNA antichi”.

Il nostro DNA ha tracce dei Neanderthal

Un nuovo studio ha scoperto geni di questa specie proto-umana in aree di cromosomi umani chiamati centromeri che non sono stati completamente mappati. “È il cuore dell’oscurità del genoma, avvertiamo gli studenti di non andare lì”, ha detto Charles Langley, professore di evoluzione ed ecologia all’Università della California. I ricercatori hanno esaminato le sequenze di centromero del 1000 Genomes Project, un catalogo pubblico di DNA umano.

Hanno trovato il DNA di Neanderthal e geni “antichi, arcaici” che “sembra derivare da un parente sconosciuto”. Si ritiene che il DNA di Neanderthal contenuto nell’11° cromosoma umano “potrebbe influenzare le differenze nel nostro senso dell’olfatto fino ad oggi”. L’università ha aggiunto: “È noto dal lavoro di altri che la variazione genetica nei recettori odoranti può influenzare il senso del gusto e dell’olfatto, ma gli effetti funzionali della variazione riscontrata in questo studio devono ancora essere scoperti e il loro impatto sul gusto e sull’olfatto analizzati.”