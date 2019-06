Piccole corna nella parte posteriore del cranio, ecco come è nato lo studio

La tecnologia ha il potere di modellare completamente le nostre vite, ma potrebbe anche alterare il nostro corpo in modi inaspettati. Ricerche recenti hanno suggerito che piccoli picchi simili a corna potrebbero crescere sui nostri crani e che gli smartphone potrebbero essere il colpevole di questo cambiamento.

Ma non fatevi prendere dal panico. Un critico della ricerca afferma che “non regge l’acqua”, mentre un altro afferma che l’ipotesi del paper è solo speculativa.

I ricercatori David Shahar e Mark Sayers dell’Università della Sunshine Coast nel Queensland, in Australia, hanno pubblicato per la prima volta le loro scoperte nel 2016, e lo hanno seguito con un documento all’inizio di quest’anno sulla rivista Scientific Reports.

Stanno crescendo delle corna sul nostro cranio?

Nella loro ricerca, Shahar e Sayers hanno detto che i giovani potrebbero sviluppare piccole punte simili a corna nella parte posteriore del cranio, probabilmente causate dallo spostamento del peso delle nostre teste dalla spina dorsale ai muscoli nella parte posteriore della testa e del collo. Questa caratteristica anatomica è chiamata protuberanza occipitale esterna o EOP.

La possibile causa di questo spostamento di peso? Probabilmente lo hai indovinato. I ricercatori ipotizzano che sia dovuto a una cattiva postura da parte delle persone che spingono avanti la testa più a causa dell’utilizzo del telefono e dei dispositivi mobili.

Per il loro primo studio, i due ricercatori hanno fissato una soglia di 5 millimetri per registrare un EOP e lo hanno considerato un EOP allargato se superava i 10 millimetri di lunghezza. Scoprirono che il 41% dei partecipanti, di età compresa tra 18 e 30 anni, aveva una EOP allargata nei loro crani. Questi tipi di speroni ossei si trovano più comunemente negli anziani e si presume che siano una parte normale del processo di invecchiamento.