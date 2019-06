Negli ultimi tempi, il colosso della mela morsicata ha mostrato un elevato interesse per la sua gamma di tablet. Pare, infatti, che l’azienda punti più sullo sviluppo di essi che sui notebook. Gli iPad presenti sul mercato sono ben 5. Ognuno è rivolto ad una particolare esigenza. iPad 2018 è tra tutti quello più amato, soprattutto per il suo prezzo. Ma se vi dicessimo che c’è la possibilità di pagarlo ancora meno?

Ebbene sì, da quando Amazon ha iniziato a proporre offerte sui prodotti Apple, nulla è più impossibile. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di lanciare un’interessantissima offerta riguardante una delle varianti di iPad 2018. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Apple iPad 2018: qualità a basso prezzo

iPad 2018 è stato presentato più di un anno fa. Tuttavia, questo risulta essere ancora oggi uno dei prodotti Apple più amati dagli utenti. Le sue vendite vanno ancora alla grande. Il tablet viene proposto nelle solite due varianti, Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular. La promozione di Amazon riguarda quest’ultima. iPad 2018 Wi-Fi + Cellular con 128 GB di memoria interna viene proposto all’impressionante prezzo di 368 euro. Parliamo di uno sconto che raggiunge quasi il 40% rispetto al listino di 579 euro. Un’offerta del genere non era mai stata vista.

Ricordiamo che ad essere in offerta è la sola colorazione oro. Attualmente, il prodotto risulta essere disponibile con spedizione in 3/4 settimane. Tuttavia, le scorte potrebbero presto terminare. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.