L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, risulta essere famosa per i numerosi eventi lanciati all’interno del suo videogioco Fortnite. Ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Tra le varie collaborazioni con brand e artisti, troviamo anche delle vere e proprie iniziative volte a far divertire i giocatori. A tal proposito, a breve verrà lanciato l’evento “14 giorni d’estate”.

Non è la prima volta che la casa del fenomeno videoludico decide di lanciare un’iniziativa di questo tipo. Già qualche mese fa, per il periodo natalizio, era stato lanciato l’evento “14 giorni di Fortnite”. Parliamo di un evento in cui ogni giorno viene proposta una sfida ai giocatori. Ogni sfida farà guadagnare un esclusivo oggetto. Andiamo a scoprire quali saranno le sfide di questa stagione.

Fortnite: scopriamo le sfide dei 14 giorni d’estate

Ebbene sì, Epic Games ha deciso di riproporre l’interessante iniziativa dei 14 giorni in occasione del periodo estivo. A confermare l’arrivo dell’evento è stata tutta una serie di dataminer. Pare, infatti, che le sfide verranno immesse nel gioco a breve. Da come si può capire dal nome, si tratterà di ben 14 sfide. Epic Games ne renderà disponibile una al giorno e ognuna farà guadagnare un cosmetico in tema estivo.

Di seguito riportiamo quelle che saranno le sfide dell’evento: 1) Completa tutte le sfide. 2) Danza a 6 differenti feste sulla spiaggia. 3) Fai rimbalzare un’enorme palla da spiaggia in 5 differenti match. 4) Elimina 5 avversari con la pistola a tamburo o con l’arma giornaliera rimossa dal vault. 5) Ringrazia l’autista e finisci in top 20 in 5 differenti match. 6) Fai scoppiare 6 palloncini per i party. 7) Cerca 3 unicorni gonfiabili in delle piscine. 8) Colpisci un giocatore con un palloncino d’acqua in 3 differenti match. 9) Salta su un ombrello da spiaggia gigante in 3 differenti matc. 10) Esegui 250000 punti con un Driftboard con il Neon Tropics applicato. 11) Ottieni un punteggio maggiore di 10 alla Tavola di Carnevale dei Clown. 12) Cerca la conchiglia all’interno della schermata di caricamento estiva 13) Visita un ombrellone gigante e una papera di gomma enorme in un’unica partita. 14) Lancia i fuochi d’artificio presenti sulla riva del fiume.

Tra le ricompense, due dorsi decorativi, una skin armi, un piccone e delle schermate di caricamento. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.