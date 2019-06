Xiaomi Mi CC9/CC9e, ecco novità e scheda tecnica degli smartphone

Sono emersi su Internet le prime foto e le prime specifiche tecniche dei nuovi smartphone Xiaomi Mi CC9/CC9e, in collaborazione con l'azienda Meitu.

In questi ultimi anni, senza dubbio l’azienda che sul campo degli smartphone ha avuto maggiore crescita è stata Xiaomi, che sta continuando a vendere e produrre smartphone in maniera impressionante, superando anche aziende leader del settore come Apple e Samsung. Grande merito va alla strategia dell’azienda, di produrre molti smartphone all’anno di fascia medio-bassa, quindi con prezzo ridotto ma con comunque ottime caratteristiche tecniche.

Un esempio, sono i prossimi smartphone dell’azienda cinese, Xiaomi Mi CC9 e CC9e, che inizieranno una nuova serie di device, grazie all’ottima collaborazione tra quest’ultima e l’azienda Meitu.

Ecco la scheda tecnica probabile dello Xiaomi Mi CC9

Il display sarà un 6,39” AMOLED Full HD+ con 2340 x 1080 pixel e lettore d’impronte digitali integrato sotto al display. A protezione del display, ma anche posteriormente, ci sarà un doppio vetro Gorilla Glass 5.

Riguardo al lato software nessuna sorpresa, fra Android 9.0 Pie e MIUI 10, mentre il comparto hardware vede la presenza dell’ottimo SoC Snapdragon 730, supportato da 6/8 Gb di RAM e 128/256 Gb di memoria interna, in base al taglio che si decide di acquistare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il sensore frontale è ancora in dubbio, anche se si parla di un 32 megapixel inserito nel notch, mentre altri di una fotocamera a comparsa. Posteriormente, invece, c’è un sensore primario Sony IMX586 da 48 mega-pixel, assieme a due sensori da 16+12 mega-pixel.

La batteria sarà di 4000 mAh con possibilità di ricarica veloce a 27 W grazie alla porta usb Type-C. I prezzi, per la versione base da 6/128 dovrebbero essere di 332 euro, mentre per la versione da 8/256 da 396 euro.