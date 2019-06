5G, ecco le prime offerte ufficiali proposte dalla TIM

TIM è il primo operatore italiano che ha già ufficializzato le prime due offerte per la nuova connettività 5G ormai in dirittura d'arrivo in molte città.

C’è grande attesa per la nuova connettività 5G, ormai in dirittura d’arrivo e pronta a diffondersi, che porterà un’esperienza di navigazione su Internet completamente migliorata, con velocità che raggiungono anche 1 Gb/s. La rete è già attiva in Italia anche se copre, per ora, solo i più grandi centri urbani e i poli industriali più importanti d’Italia. Ci saranno esperienze in tempo reale da remoto, una maggiore capillarità nella gestione degli elementi “Smart City” e, non da ultimo, prestazioni e latenze saranno generalmente superiori.

Ovviamente si aspettano gli effettivi smartphone che supporteranno questa connettività, tramite il modem apposito, e le prime offerte dei vari operatori telefonici, di cui TIM le ha già ufficialmente annunciate.

Ecco le prime offerte TIM per il 5G

Ovviamente, come ogni nuova tecnologia, i prezzi sono decisamente più altri della tecnologia in uso precedentemente, come anche giusto che sia. L’operatore italiano TIM ha annunciato le prime due offerte in merito:

29,99 euro al mese per 50 Gb in 5G.

al mese per in 5G. 49,99 euro al mese per 100 Gb in 5G.

Ovviamente, prezzi abbastanza alti rispetto alle offerte per il 4G, e anche molto dubbi, visto che si ipotizza che con il 5G i Gb si consumano molto più velocemente della tecnologia precedente, quindi si può arrivare a finirli mensilmente senza difficoltà. Si spera, infatti, per il futuro, una diminuzione generale dei prezzi nel corso degli anni o la nascita di abbonamenti flat, più permissivi.

Ovviamente, le città per ora interessante sono quelle dove effettivamente è possibile collegarsi alla nuova connettività, ovvero Torino, Milano e Roma inizialmente, e, da Luglio, anche a Bari, Matera, Napoli, Firenze, Bologna e Verona.