Mancano meno di tre mesi alla presentazione ufficiale dei tre nuovi smartphone della mela morsicata. Apple ha oramai tutto già pronto, il design è stato confermato e non ci sono più dubbi sulle caratteristiche tecniche. Anche le aziende di terze parti sembrano essere già pronte per il lancio. Nelle scorse ore, sono apparse online le immagini delle cover di iPhone 11 Max.

Ebbene sì, nelle scorse settimane abbiamo assistito allo sbocciare sul web di una serie di immagini ritraenti le prime cover per i futuri smartphone della mela morsicata. Nelle scorse ore, a pubblicare le foto delle custodie è stata una nota azienda produttrice di cover, Olixar. Non ci sono più dubbi, il nuovo iPhone sarà davvero così.

Apple: ecco le cover di Olixar per iPhone 11 Max

Olixar ha deciso di rilasciare alcune immagini di quelle che saranno le cover per i futuri iPhone 11. In particolare, nelle scorse ore sono state rese note quelle di iPhone 11 Max. Le immagini ci permettono di apprezzare al meglio quello che sarà il design del nuovo smartphone. Pare, infatti, che vengano confermate le voci sentite fino ad ora. iPhone 11 Max avrà il design del predecessore ma con piccoli cambiamenti. Si fa spazio sul retro l’ampio riquadro per la tripla fotocamera, mentre sul lato compare un ridisegnato tasto verticale di silenziamento.

Le foto mostrano anche un notch di dimensioni decisamente ridotte. Tuttavia, pare che questa caratteristica non riscontri quello che sarà il risultato finale. Ricordiamo che questi risultano solamente essere dei render ben fatti. Per vedere il design definitivo bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.