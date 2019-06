L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento contenuto per il suo videogioco Fortnite. Parliamo del primo di una serie di tre release di questo tipo. Questo ha portato all’interno del battle royale una serie di novità molto interessanti. Una di queste è il ritorno del Pump Shotgun.

Tra le varie modifiche apportate al gameplay non poteva mancare, ovviamente, l’introduzione di un oggetto nuovo. Questa settimana è toccato ad un’arma, la Revolver. In questo articolo andiamo ad elencarvi tutte le caratteristiche del nuovo oggetto. Si tratterà di un’aggiunta apprezzata dagli utenti?

Fortnite: ecco le caratteristiche della nuova Revolver

Ebbene sì, questa settimana Epic Games ha voluto deliziare i giocatori con l’introduzione di una nuova pistola, la Revolver. Questa risulta essere disponibile in solo due rarità, Epica e Leggendaria. Di conseguenza, trovarla all’interno delle partite sarà abbastanza difficile. La nuova arma può essere trovata nel bottino a terra, nei forzieri, nei distributori automatici, nelle consegne di rifornimenti e nei trasportatori di bottino.

Il danno che la Revolver affligge al corpo è rispettivamente di 63/66 punti vita in base alla rarità. Nel caso in cui si colpisca la testa si applica il moltiplicatore x2. L’arma utilizza colpi medi e può contenere all’interno del caricatore un massimo di 6 colpi. Al momento non sappiamo dire se la community di Fortnite ha apprezzato l’introduzione dell’oggetto all’interno del battle royale. Per avere un chiaro riscontro bisognerà aspettare qualche giorno. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.