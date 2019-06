Le farfalle monarca nate in cattività hanno difficoltà a migrare verso sud

Secondo un recente studio emerso, le farfalle monarca, oltre a diventare sempre di meno come popolazione, quelle in cattività non riescono a migrare al sud.

Tre estati fa, Ayse Tenger-Trolander, una studentessa laureata presso l’Università di Chicago, ordinò un gruppo di farfalle monarca da un allevatore e fece una scoperta casuale: le farfalle avevano probabilmente perso la capacità di migrare.

Tenger-Trolander studia la genetica e la biologia interna dei monarchi migratori e ordina alle farfalle di un allevatore che fornisce farfalle per scopi educativi, con l’obiettivo di accelerare i suoi esperimenti. “Ci aspettavamo davvero … che, anche se sono stati allevati in cattività, sono ancora normali monarchi nordamericani”, afferma Marcus Kronforst, suo consulente all’Università di Chicago.

Con loro sorpresa, i volatili dell’allevatore avevano ali più piccole e più piccole, simili a quelle non migratrici. Quando furono messi in un simulatore di volo, non orientarono il sud, a differenza delle selvagge farfalle nordamericane che erano state allevate a fianco. Le farfalle allevate in cattività, si rendevano conto gli scienziati, non sarebbero probabilmente migrate. Le loro scoperte sono pubblicate questa settimana sulla rivista PNAS.

La popolazione monarca è diminuita di oltre l‘80% negli ultimi 20 anni, e il Servizio americano per gli animali e la fauna selvatica li sta considerando per la lista delle specie minacciate di estinzione.

Gli hobbisti e gli educatori hanno risposto allevando e liberandole. Trovano bruchi all’aperto o li ordinano online. Li tengono in tende da tavolo, danno loro da mangiare erba selvatica a mano e li nutrono dal bruco alla crisalide. Tagliandono le farfalle appena schiuse con adesivi e le rilasciano, “sperando che loro o la loro progenie voleranno a sud in Messico e alla fine contribuiranno al recupero della popolazione”, scrivono gli autori dello studio. Ma ci sono problemi, dicono, con il rilascio di farfalle prigioniere, potenzialmente non migratrici, nella popolazione selvaggia.

Karen Oberhauser, una ricercatrice e direttrice dell’università del Wisconsin-Madison Arboretum non affiliata allo studio, ha grandi preoccupazioni sul rilascio di farfalle non native. “Nel migliore dei casi, non hanno alcun impatto negativo sulla popolazione selvaggia”, dice. Ma si preoccupa che se si riproducono con specie selvatiche, la progenie potrebbe essere meno incline dei monarchi selvatici a migrare. Potrebbero anche introdurre nuove malattie a quelle selvatiche.