Una tazza di caffè può essere il segreto per bruciare il grasso

Secondo un recente studio scientifico, bere una tazza di caffè al giorno è un ottimo metodo per bruciare calorie e quindi grasso corporeo in eccesso.

Molti di noi amano una tazza di caffè (o due o tre) per tutto il giorno. Con il 64% degli americani che bevono una tazza di caffè ogni giorno, i ricercatori hanno tentato di arrivare alla fine della domanda: è sano?

Alcune ricerche hanno collegato il consumo di caffè a un minor rischio di malattie cardiovascolari e una maggiore longevità, mentre altri studi suggeriscono che il caffè potrebbe portare ad un aumento di peso e ad aumentare i livelli di zucchero nel sangue.

Una tazza di caffè aiuta a dimagrire

Il nuovo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha scoperto che bere la bevanda stimolava il tessuto adiposo bruno, o “grasso bruno”, nel corpo, un tipo di grasso che ha proprietà brucia-calorie.

“Il grasso bruno agisce in modo diverso rispetto agli altri grassi del corpo e produce calore bruciando zucchero e grassi, spesso in risposta al freddo.Un aumento della sua attività migliora il controllo degli zuccheri nel sangue e migliora i livelli di lipidi nel sangue, e le calorie extra bruciate aiutano con perdita di peso “, ha spiegato il professor Michael Symonds, della School of Medicine dell’Università di Nottingham e co-direttore dello studio.

Inizialmente si pensava che il grasso bruno sia stato trovato solo nei neonati e negli animali in letargo, ma ora gli scienziati sono consapevoli di essere presenti negli adulti in piccole quantità e ritrovarsi in luoghi come il collo. Agisce in modo diverso rispetto al grasso bianco, che si accumula a causa del corpo che immagazzina calorie e può essere trovato intorno alla pancia.

I ricercatori hanno visto che il caffè, infatti, stimolava il grasso bruno negli esseri umani, poiché l’imaging termico mostrava che dopo che qualcuno beveva una tazza di caffè, il grasso bruno del collo diventava più caldo. Sono necessarie ulteriori ricerche per capire se è la caffeina a stimolare il grasso bruno o un’altra proprietà nel caffè.

“Questo è il primo studio sugli esseri umani per dimostrare che qualcosa come una tazza di caffè può avere un effetto diretto sulle nostre funzioni di grasso bruno.Le potenziali implicazioni dei nostri risultati sono piuttosto grandi, poiché l’obesità è una delle principali preoccupazioni per la salute della società, e noi ha anche una crescente epidemia di diabete, e il grasso bruno potrebbe potenzialmente essere parte della soluzione per affrontarli”, ha detto Symonds.

Con queste informazioni, si può essere tentati di iniziare a bere caffè o l’assunzione, ma è importante notare che il caffè non è d’accordo con il sistema di tutti. Per alcuni, il caffè può migliorare la digestione e la messa a fuoco, mentre per gli altri può causare ancora più affaticamento, nebbie cerebrali e sintomi digestivi sgradevoli. Pertanto, se sei nuovo al caffè o vuoi prenderne un’altra, assicurati di sintonizzarti su come il tuo corpo reagisce alla bevanda e aggiustalo di conseguenza.