La lotta tra operatori telefonici continua. Nelle scorse ore Wind ha deciso di dire la sua nella battaglia con il lancio di una nuova interessante promozione dedicata solo ai più giovani. Questa risulta essere una succosa rivisitazione di una promozione già esistente. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Con l’arrivo dell’estate, le offerte degli operatori telefonici diventano più ricche di Giga. Wind quest’anno ha voluto proporre una serie di promozioni estive adatte a tutte le esigenze. Oggi andiamo a parlare di quella riservata ai giovani, All Inclusive Young. Questa diventa più conveniente che mai. Scopriamone i dettagli.

Wind All Inclusive Young: attivazione gratuita online

Come già detto, Wind All Inclusive Young risulta essere una promozione già presente da qualche tempo tra le offerte dell’operatore. Con l’estate, però, questa si arricchisce di Giga. Coloro che sottoscriveranno l’offerta ora, infatti, avranno ben 50 Giga in più da consumare entro il prossimo 22 settembre senza nessun costo aggiuntivo da sostenere. La promozione di per sè contiene minuti illimitati, 200 messaggi e ben 30 Giga sotto rete 4.5G. Il prezzo mensile da sostenere è di 11,99 euro e comprende tutti i servizi Wind.

La promozione è attivabile solamente sulle nuove SIM da clienti di età inferiore ai 30 anni. L’attivazione risulta essere gratuita se effettuata online, in caso contrario si dovrà sostenere un costo di 4,99 euro in promozione. Parliamo di un’offerta davvero interessante per chiunque voglia fare il pieno di Giga per l’estate. Al momento non è stato fissato un termine di promozione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.