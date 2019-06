Apple sta affrontando un periodo abbastanza pieno per quanto riguarda il settore software. Qualche giorno fa abbiamo visto comparire la prima beta pubblica del nuovo iOS 13. Allo stesso tempo, però, Apple ha pubblicato anche un’altra beta minore. Parliamo della quarta dedicata ad iOS 12.4. Il rilascio del piccolo aggiornamento avverrà molto presto.

Ebbene sì, il colosso della mela morsicata risulta essere impegnato su più fronti. Se da una parte iOS 13 risulta essere una priorità, dall’altra lo è anche il suo nuovo servizio Apple Card e iOS 12.4. Quest’ultimo, infatti, ha il compito di portare la nuova feature sui dispositivi della mela morsicata. Andiamo a scoprire le novità della beta 4 di iOS 12.4.

Apple: la beta 4 rende iOS 12.4 ancora più stabile

La nuova beta 4 di iOS 12.4 va a rendere l’aggiornamento più fluido che mai e va, inoltre, a correggere i bug presenti nelle precedenti versioni. Trattandosi di un’aggiornamento minore, nessuna grossa novità è stata introdotta. Tuttavia questo porterà Apple Card all’interno dei dispositivi della mela morsicata. Manca davvero poco al lancio ufficiale del servizio. Ciò fa presagire che anche iOS 12.4 sarà lanciato a breve.

Questa potrebbe essere, infatti, l’ultima beta di iOS 12.4 prima dell’uscita ufficiale. Ricordiamo che la nuova beta, come le precedenti, risulta essere scaricabile esclusivamente dagli sviluppatori. iOS 12.4, salvo imprevisti, sarà l’ultimo aggiornamento software prima dell’uscita di iOS 13 a Settembre. Apple Card risulta essere molto atteso negli Stati Uniti. Il servizio dovrebbe arrivare anche in Europa in futuro. Riuscirà Cupertino a trionfare anche in questo nuovo campo?