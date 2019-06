L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sembra non arrestarsi nemmeno per un secondo. Dopo l’arrivo dell’evento 14 giorni di estate, è stato lanciato a sorpresa il nuovo pacchetto di Skin esclusive della Stagione di Fortnite. Quali sono i contenuti e quale il costo?

Nel corso dei mesi vi abbiamo parlato di diversi pacchetti di Fortnite lanciati da Epic Games. Il nuovo pacchetto risulta essere pienamente incentrato sulla Stagione 9. Il suo nome è Ascesa delle Ombre e contiene ben tre Skin esclusive. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i cosmetici del bundle.

Fortnite: ecco le tre Skin oscure che tutti aspettavano

Non è la prima volta che parliamo di questo pacchetto di Fortnite. Qualche giorno fa, infatti, vi avevamo anticipato il suo arrivo. Pare, infatti, che alcuni dataminer ne avessero scovato le tracce all’interno dell’aggiornamento 9.30 della scorsa settimana. Il pacchetto è stato finalmente reso disponibile al pubblico nelle scorse ore. Questo contiene ben tre Skin in rarità Epica: Ombra Skully, Uccello Ombra e Ombra Perfetta. Queste, ovviamente, sono corredate dai loro rispettivi dorsi decorativi: Sacca Severo, Ali d’Uccello Ombra e Ali perfette. Ma non è finita qui, all’interno del bundle è inclusa anche una Skin armi a tema.

Siamo sicuri che questo sarà un altro dei successi di Fortnite. Il pacchetto Ascesa delle Ombre dovrebbe rimanere negli store per circa due settimane per poi scomparire definitivamente. Il suo costo è di 19,99 euro su console e PC, mentre 21,99 su mobile. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.