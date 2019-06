Ai tempi della formazione della Terra molto del lavoro è stato svolto anche dai meteoriti che schiantandosi sulla superficie del pianeta hanno portato con sé nuovi elementi. Ormai è una cosa risaputa che certi materiali preziosi siano un dono dello spazio e proprio in virtù di questo la NASA sta tenendo sotto stretta osservazione un asteroide particolare il cui nome è Psiche 16. Qual è la particolarità? Semplice, apparentemente al suo interno sono contenute ricchezze che potrebbero rendere tutta la popolazione della Terra miliardaria.

Al momento questo oggetto spaziale viaggia tra le orbite di Marte e di Giove. Al suo interno, secondo le analisi fatte a distanza, dovrebbero esserci ingenti quantità di oro, ma anche platino, ferro e nichel. La stima fatta è che l’interno contenuto si aggiri intorno ad un valore di 10 dollari per un quintilione; la cifra finale ha 19 zero. L’economia mondiale si attesta in torno ai 75.5 trilioni di dollari quindi in realtà nessuno vorrebbe questo asteroide sul pianeta e non tanto perché lo distruggerebbe, ma perché farebbe collassare l’intera economia mondiale.

La NASA è il meteorite dei sogni

In realtà questo oggetto non è solo visto da lontano con un telescopio, ma sarà l’obiettivo di una missione che vedrà la luce nel 2022. L’agenzia sembrerebbe voler sondare il meteorite attraverso la missione Discovery il quale, se il lancio verrà effettuato nell’anno appena nominato, sarà intorno al 2026. Ovviamente in questo caso il tutto ha uno scopo prettamente scientifico e non c’è alcuna intenzione di portare a casa un carico d’oro, cosa comunque infattibile con la tecnologia attuale.