Volantino Unieuro, inizia “Summer Black Friday” con tanti ottimi sconti

Si avvicina il periodo dei super saldi estivi. Tantissimi negozi di abbigliamento, piattaforme online, grandi catene di elettrodomestici e prodotti tecnologici preparano ottime offerte per vendere più prodotti possibili.

E’ il caso della famosa catena di negozi Unieuro, che ha deciso in vista di questo periodo di proporre nel proprio volantino la nuova promozione “Summer Black Friday”, che inizierà dal 28 Giugno fino al 7 Luglio e sarà attiva su oltre 500 punti vendita.

La promozione di Unieuro

Ovviamente ci sono offerte su tutti i settori della tecnologia e di oggetti per la casa. Non mancano ovviamente gli smartphone, uno dei settori più in offerta in questa Summer Black Friday.

Possiamo trovare l’ottimo smartphone di media fascia Samsung Galaxy A9 a 299€, il Samsung Galaxy A40 a 199,90€, il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S10 a 799,90€, Huawei P20 Pro a 399,90€ e iPhone XR a 699€. Ottimi prezzi anche per gli smartwatch, un oggetto indossabile ormai sempre più apprezzato dall’utenza, non solo dagli sportivi. Possiamo trovare il Galaxy Watch a 249,90€, Huawei Watch 2 a 139,90€ e Apple Watch Serie 4 a 399€.

Ovviamente sono presenti tante offerte anche per il settore computer e notebook. Per quanto riguarda i notebook troviamo ASUS Vivobook 15 a 499€, Microsoft Surface Go a 399,99€, HP Pavilion Gaming 15 a 999,99€ e Apple MacBook Air 2018 a 759€. Sul versante TV ci sono sconti interessanti per tanti modelli 4K HDR di varie marche quali Samsung, Sony, LG e Philips.

Non resta che correre in uno dei tanti punti vendita sparsi per le varie città d’Italia e approfittare di queste ottime offerte, che dureranno appunto fino al 7 Luglio.