Il colosso della mela morsicata ha da poco presentato una serie di nuovi servizi in arrivo nel suo ecosistema. Pare che Apple sia sempre più interessata a questo campo. Dopo aver registrato un calo nelle vendite di iPhone, questa ha capito che i servizi saranno la sua unica salvezza. Grazie a loro, infatti, la casa della mela morsicata continuerà a mantenere un fatturato alto.

I nuovi servizi di Apple riguardano i più svariati ambiti. Si va, infatti, dalla piattaforma di videogiochi a quella di serie TV e film. L’azienda vi riporrà molta attenzione nei prossimi mesi. Ciò però non vorrà dire che i servizi già esistenti verranno trascurati. Nelle scorse ore, Apple Music ha raggiunto un nuovo traguardo importante.

Apple Music: la piccola miniera d’oro di Cupertino

Ebbene sì, il noto servizio di streaming musicale della mela morsicata è stato una miniera d’oro fin da subito. Questo, infatti, ha riscosso subito un elevato successo. La sua crescita è stata nettamente più veloce rispetto a quella di concorrenti come Spotify e tuttora non sembra arrestarsi. Nelle scorse ore è giunta nota di un grosso traguardo per il servizio, Apple Music ha superato i 60 milioni di abbonati.

A confermare la notizia è stato il vicepresidente dei servizi Apple, Eddy Cue. Parliamo di un incremento degli abbonati di 10 milioni in 6 mesi. La crescita risulta essere davvero impressionante. Se continuerà così, il servizio di Cupertino potrebbe presto superare Spotify (+100 milioni di iscritti), il quale trionfa nel settore. Ricordiamo che la mela morsicata ha grosse novità in arrivo per il nuovo servizio. Queste aiuteranno Apple Music a surclassare Spotify? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.