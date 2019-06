Butac, Bufale Tanto al Chilo nato nel 2013 dall’idea di Michelangelo Coltelli gioielliere di Bologna per combattere le Bufale e le Fake News in questo ultimo periodo sta facendo parlare molto di se poiché lo stesso sito favorirebbe appunto le Bufale e le Fake News manipolando anche le vere notizie in modo da difendere le grandi aziende.

Combattere le fake news e le bufale non è mai semplice ma in alcuni casi si assiste a veri e propri casi di chi utilizzando le stesse cavalca l’onda aumentare la visibilità o favorire e manipolare l’opinione pubblica. Basta pensare a come le ultime elezioni siano state condizionate da Internet e dagli articoli scritti nelle varie testate giornalistiche.

Per riconoscere una fake news è necessario analizzare:

TITOLI: Le fake news fanno leva su titoli esagerati e altisonanti

Le fake news fanno leva su URL: Spesso vengono storpiate le url di siti di informazione

Spesso vengono storpiate le url di siti di informazione IMMAGINI: Anche le immagini, così come i titoli, sono spesso pensate per catturare l’attenzione del lettore.

Anche le immagini, così come i titoli, sono spesso pensate per catturare l’attenzione del lettore. FORMATTAZIONE ED ERRORI: Gli errori capitano a tutti, ma i siti che diffondono fake news sono spesso zeppi di errori di battitura-

Gli errori capitano a tutti, ma i siti che diffondono fake news sono spesso FONTI: Anche se il tempo a disposizione non è tanto, assicurati che la notizia provenga da una fonte di cui ti fidi e o da un sito attendibile .

Anche se il tempo a disposizione non è tanto, assicurati che la notizia provenga da una fonte di cui ti fidi e o da un . DATE: Controlla la data di pubblicazione della notizia , spesso potrebbe essere vecchia e riproposta con il solo intento di acchiappare qualche like sui social.

Controlla la data di , spesso potrebbe essere vecchia e riproposta con il solo intento di acchiappare qualche like sui social. TESTIMONIANZE: Verifica le fonti e assicurati che siano attendibili.

Verifica le fonti e assicurati che siano attendibili. ALTRE FONTI: Una notizia vera viene sempre riportata da più di una fonte.

Dopo la segnalazione di diversi lettori abbiamo analizzato il sito Butac, Bufale Tanto al Chilo e abbiamo riscontrato che gli articoli sono tutti firmati da maicolengel butac che dopo un’attenta analisi si è dimostrato essere il creatore del sito “Michelangelo Coltelli” e tutti gli articoli sono privi di fonte e mostrano solamente il punto di vista dell’autore.

Analizzando gli articoli una buona parte di essi smaschera delle fake news palesi ma in altri si denota una certa tendenza a difendere interessi che riguardano politica e grandi aziende. Purtroppo anche Butac, Bufale Tanto al Chilo si è dimostrato un sito poco attendibile visto anche i vari attacchi a testate giornalistiche di livello come Messagero, Repubblica e Sole24ore.