Negli ultimi tempi si è parlato spesso di Epic Games e del suo fenomeno videoludico Fortnite. Nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato un ulteriore pacchetto di Skin esclusive su tutti gli store online. In concomitanza con questo, sono state rese disponibili anche le sfide della Settimana 8 della Stagione 9. Quali saranno le challenge questa volta?

Oramai è una prassi, ogni settimana la nota azienda di Fortnite propone una serie di sfide per far si che gli utenti possano procedere più velocemente nei livelli del Pass Battaglia. Questa settimana le sfide sono molto avvincenti. Andiamo a scoprirle una ad una.

Fortnite: Scopriamo le sfide della Settimana 8 della Stagione 9

Epic Games ha rilasciato nelle scorse ore le consuete sette sfide settimanali. Di queste, 3 sono aperte a tutti mentre 4 sono riservate esclusivamente ai possessori del Pass Battaglia. La ricompensa totale ammonta a ben 50 stelle del Pass Battaglia e a 8000 punti esperienza se si completano almeno 4 sfide. Di seguito andiamo a riportare tutte e 7 le sfide:

1) Applica scudi. 2) Visita diversi orologi. 3) Elimina nemici a Spiagge Snob o a Grandi Magazzini. 4) Danneggia nemici con fucili d’assalto. 5) Atterra a Palmeto Paradisiaco (sfida a 5 fasi). 6) Usa un condotto vulcanico, un condotto d’aria e una zipline in una partita singola. 7) Eliminazioni al di fuori dei luoghi indicati.

Ricordiamo che bisognerà completare tutte e 7 le sfide per aggiudicarsi anche un’esclusiva schermata di caricamento. Oramai manca poco alla Stagione 10 di Fortnite. Quale sarà il tema? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.