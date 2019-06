Il nutrizionista dice che la morte prematura Ã¨ prevenibile con questa dieta

Gli americani devono ancora ridurre il loro consumo di carne lavorata come hanno fatto quasi due decenni fa, nella loro dieta alimentare, secondo un nuovo studio pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Il Dr. Michael Greger, un medico di origine vegetale e autore di “How Not To Die”, ha identificato alcuni cibi che ti aiuteranno ad evitare i più grandi assassini come le malattie cardiache e il cancro. Ha detto che le persone hanno un enorme potere sul loro destino di salute e longevità.

“La stragrande maggioranza della morte prematura e della disabilità è prevenibile con una dieta a base vegetale e altri comportamenti legati allo stile di vita”, ha detto il Dr. Greger a FOX Business.

Una dieta ben seguita può evitare la morte prematura

La carne trasformata comprende carne rossa o pollame “trasformata mediante salatura, stagionatura, fermentazione, fumo o aggiunta di conservanti chimici”, afferma lo studio. Ha analizzato i dati di 43.995 adulti di età compresa tra 20 e più che hanno partecipato al National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) tra il 1999 e il 2016. Lo studio ha rilevato che le carni lavorate in alto consumate erano a pranzo carne, salsiccia, hot dog, prosciutto e pancetta.

Il Dr. Greger incoraggia tutti a implementare una dieta a base vegetale con verdure come i più sani ortaggi, bacche, frutti più sani, cereali integrali, legumi e un cucchiaio di semi di lino al giorno per aiutare a perdere peso ed essere più sani.

C’è una grande varietà di diete per perdere peso e vivere sani. Dieta mediterranea, Paleo, Keto, South Beach, Adkins sono tra le opzioni di dieta più popolari. La maggior parte delle diete hanno dimostrato di provocare una perdita di peso a breve termine.

Tuttavia, una dieta alimentare non trasformata a base vegetale senza sale, zucchero o olio aggiunto è l’unica dieta che ha dimostrato di provocare perdita di peso a breve e lungo termine, per migliorare la longevità e per prevenire e in molti casi invertire la maggior parte delle malattie croniche che ammalano e alla fine uccidono le persone. Le malattie croniche comprendono obesità, ipertensione, infarti e ictus, diabete, malattie infiammatorie e autoimmuni, demenza, osteoporosi e molti tipi di cancro.