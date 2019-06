L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta facendo il possibile per rendere Fortnite il più longevo possibile. Tra eventi e collaborazioni, c’è una cosa che tutti gli utenti stanno aspettando impazientemente, la Stagione 10. In particolare, si parla di un evento di chiusura della Stagione 9. Cosa accadrà in tale occasione? Andiamo a scoprire quelle che sono le prime teorie.

Ebbene sì, come con ogni stagione, le teorie su come si passerà da una all’altra non cessano di arrivare. La Stagione 9 ha visto come protagonista una vicenda alquanto particolare. Sappiamo già che sarà coinvolto il misterioso mostro di Picco Polare. Nelle scorse ore, sembra essere stato svelato un altro importante dettaglio. Scopriamo di cosa si tratta.

Fortnite: grosso evento in arrivo

Con l’arrivo dell’aggiornamento contenuto 9.30 di questa settimana, Epic Games ha pensato bene di modificare una delle location più amate dagli utenti, Impianto a Pressione. Questa è cambiata completamente per fare spazio ad una sorta di enorme bunker sotterraneo. Pare, che questo sia un sito di costruzione di robot. Non c’è bisogno di dire che le teorie a riguardo sono davvero una miriade.

La più accreditata vede Impianto a Pressione come la sede dove verrà costruito un robot gigante capace di poter far fronte alla temibile potenza del misterioso mostro di Picco Polare. Pare che nella vicenda sarà coinvolta anche la Skin Singolarità. Ovviamente, quanto detto è solo frutto di supposizioni. Non sappiamo, infatti, quale sarà il reale epilogo della storia. Dettagli in merito arriveranno molto presto. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.