Instagram inizierà a inserire annunci nella pagina Esplora

Gli annunci arrivano su più posti su Instagram. Oggi, la piattaforma dei social media ha annunciato che presto inizierà a collocare gli annunci nella pagina Esplora, che è dove gli utenti vanno a scoprire nuovi contenuti che si allineano con i loro interessi. Gli annunci non verranno visualizzati nella griglia di esplorazione stessa, ma verranno visualizzati quando un utente tocca un post di Esplora e inizia a scorrere il feed di individuazione. Gli annunci saranno foto e video, e il primo annuncio,per IGTV,andrà in diretta oggi. Il team inizierà a collaborare con partner selezionati nelle prossime settimane con l’obiettivo di aprire gli annunci Explore fino a tutti nei prossimi mesi.

Arrivano gli annunci nella pagina Esplora di Instagram

“Esplorare è dove le persone sono davvero aperte alla scoperta, ed è per questo che siamo davvero entusiasti di questo”, dice Susan Buckner Rose, direttore del marketing dei prodotti aziendali, in una conversazione con The Verge. Dice che il team considera “la mentalità in cui le persone sono più ricettive alla pubblicità” e che la pagina Esplora è stata concepita in modo ovvio perché è lì che “la gente viene a scoprire nuovi account o persone o marchi che non seguono già”.

Dice anche che non c’era “niente di particolare” nella griglia di Explore che impediva al team di iniziare il posizionamento degli annunci lì, quindi non è ancora chiaro il motivo per cui la griglia non viene toccata, almeno in questo momento.

Mentre potrebbe essere vero che le persone sono aperte alla ricerca di nuovi marchi in esplorazione, potrebbero non amare vedere più annunci nei loro vari feed. Instagram consente già annunci in Storie e nel feed regolare, quindi portarli in un altro posto potrebbe schiacciare l’idea di un’autentica esperienza Instagram. Ma Instagram è un’azienda pubblicitaria che deve soddisfare le aspettative dei marchi. Man mano che altri inserzionisti vengono su Instagram e Facebook, ha senso che Instagram cerchi immobili digitali più intatti. Inoltre, gli utenti non pagano per usare Instagram, quindi pagano sotto forma di attenzione ai contenuti dei marchi.

Articoli Correlati Instagram, dirette video anche in Italia È disponibile anche in Italia la funzione delle dirette per l'applicazione Instagram. La nuova feature…

Instagram Storie, arrivano le pubblicità La funzione Instagram Storie, "rubata" a Snapchat e che permette di raccontare la propria giornata…

Anche su Instagram arrivano i messaggi vocali Instagram si espande sempre di più con nuove funzionalità, che lo rendono un social ormai…