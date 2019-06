La casa della mela morsicata ha finalmente deciso di lanciare i suoi auricolari wireless sportivi, PowerBeats Pro, anche in Italia. Ricordiamo che questi sono stati rilasciati già da un po’ di tempo negli Stati Uniti riscuotendo un discreto successo. Come verranno accolti dagli utenti italiani? Avranno lo stesso successo?

Gli auricolari PowerBeats Pro vanno a posizionarsi in prima linea tra i concorrenti di uno dei gadget di Apple stessa, gli AirPods di seconda generazione. In realtà, i due prodotti non sono altro che diverse facce della stessa medaglia. Parlando della disponibilità, i nuovi gadget sono già ordinabili sul sito Apple e su Amazon. Scopriamo i dettagli.

PowerBeats Pro: ecco a chi sono indicati

I nuovi auricolari della mela morsicata, PowerBeats Pro, saranno amati da tutti quelli che praticano assiduamente sport. Parliamo di un prodotto unico nel suo genere. Questi riescono a portare i vantaggi degli AirPods in una veste adatta agli sport di tutti i tipi. Gli auricolari, infatti, sono impermeabili, presentano supporti auricolari regolabili e presentano un case di ricarica che promette un’autonomia davvero molto elevata. Ricordiamo, inoltre, che questi presentano lo stesso ed identico chip dei nuovi AirPods di seconda generazione.

L’uscita del prodotto in Italia era prevista per il mese di luglio. Amazon, puntuale, ha introdotto sul suo sito una pagina dove poter ordinare i prodotti. Il prezzo è fissato a 249,95 euro e la spedizione avviene in 3-5 giorni. Al momento, questo risulta essere l’unico modo per aggiudicarsi gli auricolari. I negozi fisici, infatti, riceveranno le scorte solo nei prossimi giorni. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.