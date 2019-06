Il colosso della mela morsicata, Apple, ha presentato due nuovi modelli di iPad lo scorso marzo. Dei due, iPad Air è quello che ha suscitato più dubbi tra i fan della mela. Questo, infatti, è stato presentato come sostituto aggiornato di iPad Pro 2017. Tuttavia, su molti aspetti sembra essere inferiore rispetto al predecessore. Come mai Apple ha deciso di portarlo comunque in campo?

Ebbene sì, questa è una delle domante che molti si sono posti quando hanno visto nascere il nuovo iPad Air. L’azienda di Cupertino, come al solito, risulta essere molto astuta. Il nuovo iPad Air, infatti, è stato elogiato per la sua unica caratteristica innovativa, il chip A12 Bionic. Peccato, però, che tutto il resto sia nettamente indietro. Scopriamo il perchè.

Apple: iPad Pro 2017 batte nettamente iPad Air

La casa della mela morsicata ha deciso di far fuori iPad Pro 2017 dal catalogo per far spazio ad iPad Air. Quest’ultimo, però, ha dalla sua parte solamente il nuovo chip A12 Bionic. C’è da dire, infatti, che ci sono una miriade di caratteristiche che risultano essere migliori sulla versione Pro. Partiamo con gli speaker, sul Pro sono 4, sull’Air 2. Lo schermo nella versione Pro ha una frequenza di 120 Hz contro i 60 Hz dell’Air. La luminosità è anch’essa decisamente più alta sulla variante Pro. Come se non bastasse, una grossa differenza c’è anche per quanto riguarda la memoria RAM, 4 GB contro i 3 GB dell’Air.

Sono queste, solo alcune delle motivazioni per la quale il tanto amato iPad Pro 2017 risulta essere migliore del nuovo iPad Air. Ricordiamo che anche se Apple ha deciso di tagliarlo fuori dal catalogo, molti venditori ne hanno ancora qualche scorta a prezzo scontato. Risulta essere molto semplice, infatti, aggiudicarsi un iPad Pro 2017 ad un prezzo inferiore di quello di iPad Air. Un affare che chi deve comprare un iPad non può farsi sfuggire. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.