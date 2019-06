L’azienda della mela morsicata, Apple, ha deciso di aggiornare la sua gamma di MacBook Air. Questo dopo un lungo periodo di pausa. Erano molti, infatti, a lamentare il fatto che il portatile non avesse ancora un display retina. Il modello nuovo è arrivato, tuttavia, il vecchio continua ad essere ricordato per il suo iconico design. Ora risulta essere un ottimo momento per aggiudicarsene un pezzo.

Ebbene sì, nonostante Apple l’abbia messo KO sul suo store ufficiale, le aziende di elettronica continuano a proporlo ad un costo ribassato rispetto al nuovo modello. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre il dispositivo ad un prezzo davvero interessante. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple: ecco l’iconico MacBook Air su Amazon

Amazon ha deciso di proporre in offerta l’iconica versione 2017 di MacBook Air. Parliamo di quella in argento con la classica mela illuminata sul retro. Il portatile risulta essere ancora oggi un ottimo compromesso per coloro che necessitano di un device leggero ma allo stesso tempo abbastanza potente. Questo, infatti, è adatto soprattutto agli studenti. Il modello in promozione su Amazon è quello con 128 GB di memoria interna e processore Intel Core i5 dual-core a 1,8GHz di quinta generazione.

Il prezzo di listino del dispositivo è di 1129 euro. Amazon, invece, lo propone a 759 euro. Parliamo di uno sconto del 33% pari a 370 euro. Parliamo del prezzo più basso mai visto per un portatile della mela morsicata. L’offerta risulta essere un’ottima occasione per coloro che vogliono entrare a far parte dell’ecosistema della mela morsicata senza spendere cifre assurde. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.