Le scansioni cerebrali possono ora rilevare la “coscienza nascosta” nei pazienti in coma

Secondo una nuova ricerca, gli scienziati hanno rilevato la “coscienza nascosta” in pazienti che giacevano immobili e non responsivi dopo lesioni traumatiche al cervello. In un futuro non troppo lontano, la scoperta potrebbe finalmente dare alle famiglie strazianti e ai medici in conflitto una base per rendere impossibile la determinazione che un paziente non ritorni mai.

La linea tra la vita e la morte e la definizione di “cervello morto” ha fatto a pezzi le famiglie, scatenato cause legali e frenesia dei media e confuso persino i migliori neuroscienziati.

Scoperta la coscienza nascosta dei pazienti in coma

I ricercatori della Columbia University hanno utilizzato una scansione cerebrale EEG e un sistema informatico avanzato per ascoltare sottili cenni neurali alla vita, e quelli con bassi livelli di attività, piuttosto che nessuno, hanno proceduto a recuperi molto più completi.

La scoperta suggerisce che l’EEG specializzato un giorno possa aiutare i medici a determinare quando un paziente non responsivo ha una ripresa al recupero e quando la migliore linea di condotta della famiglia è di dire addio.

I ricercatori della Columbia hanno utilizzato una combinazione di un elettroencefalogramma (o elettroencefalogramma, che preleva attività elettrica nel cervello) e un programma di apprendimento automatico per valutare 104 pazienti.

Tutti i pazienti in terapia intensiva hanno recentemente subito un grave infortunio e sono rimasti incoscienti e insensibili. Dal punto di vista medico, la coscienza ha diversi livelli, con la mancanza di risposta efficace a zero. Per verificare se questo livello di coscienza di base è presente, i medici controlleranno se un paziente reagisce a qualsiasi segnale uditivo, visivo, tattile o doloroso. Un paziente subirà anche un test dell’attività cerebrale del cervello, che verifica se combatteranno o meno per respirare.

I test sono approfonditi, ma possono ancora essere traumatici e poco chiari per le famiglie che guardano la persona amata non come una serie di punti di dati clinici, ma come una persona, che sembra efficace e, fino a poco tempo fa, aveva ricordi, personalità e relazioni.

Ma ci può essere un lungo periodo di preparazione per questo test, e rimane molta incertezza su quanta parte dell’attività cerebrale di un paziente riesca a catturare.

“Uno dei problemi più difficili in terapia intensiva consiste nel prevedere il recupero, e non solo la sopravvivenza, per i pazienti che sono incoscienti dopo una lesione cerebrale,” ha affermato il dottor Jan Claassen, professore associato di neurologia alla Columbia University e autore principale dello studio.