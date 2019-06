Le vacanze si trasformano in un incontro ravvicinato con molti batteri

In Indiana per una giovane ragazza una vacanza si è trasformata in un tremendo incontro ravvicinato con numerosi batteri carnivori, per fortuna senza danni.

Kylei Parker ha raschiato l’alluce su uno skateboard in Indiana, dove vive. Non era un grosso problema, ma non era guarito quando lei nuotava nell’oceano pochi giorni dopo vicino a Destin, in Florida, mentre era in vacanza.

Ciò ha dato inizio a una richiesta ravvicinata per il dodicenne: un incontro con i batteri carnivori che è sopravvissuta senza perdere arti. La malattia uccide 1 persona su 3 che lo sviluppa, secondo la stella di Indianapolis. Prima che Kylei fosse fuori dai boschi,e fuori dalle cure intensive, sviluppò una gamba gonfia, divenne incapace di camminare e iniziò ad andare nello shock settico. La sua temperatura è passata da 99,9 gradi a 103 in mezz’ora. Sua madre vuole che le persone siano consapevoli della malattia rara e pericolosa. “Mi sento molto fortunato e fortunato che sia sopravvissuta per uno e che non abbia dovuto far amputare nulla”, ha detto Michelle Brown.

Incontro pericoloso con i batteri

Tornata a casa, sua madre portò Kylei al Riley Hospital for Children di Indianapolis, dove una risonanza magnetica mostrava che il tessuto stava iniziando a morire. È stata sottoposta a un intervento chirurgico per cercare di fermare la diffusione dell’infezione. “È molto fortunata”, ha detto il dottor Kamal Abulebda, un pediatra di Riley che ha visto i pazienti morire di questa malattia e, usando il suo vero nome, ha detto: “Sospetto che la fascite necrotizzante si sia sviluppata nelle ultime ore prima che lei venisse da noi e l’abbiamo presa in tempo.”

Dopo una settimana in ospedale, Kylei è a casa, secondo l’Atlanta Journal-Constitution, con una flebo nel braccio per somministrare antibiotici e si sottoporrà a una terapia per aiutarla a camminare di nuovo.