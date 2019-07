L’azienda della mela morsicata, Apple, ha lanciato gli AirPods di seconda generazione da oramai qualche mese. Ricordiamo che quest’anno i modelli di auricolari total wireless sono ben 2. Da una parte abbiamo i classici auricolari con case di ricarica standard, dall’altra quelli con il case di ricarica wireless. Nelle scorse ore, Unieuro ha pensato bene di proporre entrambi i modelli in sconto.

Ebbene sì, oramai conosciamo tutti molto bene gli auricolari wireless della mela morsicata. Gli AirPods risultano essere gli auricolari wireless più venduti al mondo. La seconda generazione non ha fatto altro che andare a migliorare le già ottime performance degli auricolari di prima generazione. Andiamo a scoprire in cosa consiste la nuova offerta di Unieuro.

AirPods: ecco come aggiudicarsele in offerta

Nelle scorse ore, Unieuro ha deciso di lanciare un’interessante iniziativa. Stiamo parlando del Summer Black Friday. Le offerte proposte dall’azienda per l’occasione sono davvero una miriade. Tra queste, ovviamente, non possono mancare quelle riservate ai prodotti della mela morsicata. Nessuno si aspettava, però, che queste riguardassero anche gli auricolari di ultima generazione.

Gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica standard vengono proposti da Unieuro al prezzo di 149 euro. Ben 30 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Gli AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless, invece, vengono proposti al prezzo di 199 euro. Anche in questo caso lo sconto è di 30 euro rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che le scorte sono limitate e che le offerte termineranno il prossimo 7 luglio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.