Amazon è una delle aziende più rinomate quando si parla di offerte online. Il noto sito di e-commerce, infatti, propone un’ampia gamma di prodotti a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli della concorrenza. Le offerte cambiano giorno dopo giorno e non riguardano solo il noto e-commerce. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di proporre un’interessante promozione per il suo noto servizio di streaming musicale.

Ebbene sì, come se l’e-commerce non bastasse, Amazon propone anche tutta una serie di servizi esclusivi. Tra tutti, quello di cui vogliamo parlarvi oggi è Amazon Music Unlimited. Questo, infatti, è stato proposto in offerta in occasione del Prime Day. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Amazon Music Unlimited: ecco l’offerta del Prime Day

Oramai sono 4 anni che Amazon decide di promuovere il Prime Day. Questo viene visto come un’importante occasione di sconti. Parliamo, infatti, di una giornata dedicata interamente agli iscritti Prime. Quest’anno l’azienda ha voluto abbondare con il rilascio di una promozione ulteriore riguardante uno dei suoi servizi, Amazon Music Unlimited.

Il noto servizio di streaming musicale dell’azienda risulta avere tutte le carte in regola per competere con Apple Music e Spotify. Amazon ha deciso di proporre un’interessante offerta per un periodo limitato solo ed esclusivamente per l’occasione del Prime Day. 4 mesi di abbonamento sono offerti al costo di 0,99 centesimi. Dopo la scadenza si potrà decidere se continuare e pagare a prezzo standard o se disdire. Ricordiamo che possono aderire all’offerta solo i nuovi clienti. Siamo sicuri che in molti coglieranno l’occasione. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.