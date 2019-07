L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta per mettere in scena un grosso evento di Fortnite. Sono settimane, infatti, che questa lancia piccoli segnali all’interno del battle royale. In molti sono convinti che l’evento avrà come protagonista uno scontro colossale. Dei file svelati nelle scorse ore non hanno fatto altro che confermare ulteriormente la teoria.

Ebbene sì, oramai sono sempre meno i dubbi a riguardo. Sappiamo che un grosso mostro misterioso si aggira per la mappa di Fortnite. Dopo essersi liberato dal ghiacciaio di Picco Polare, questo ha iniziato a devastare alcune location sparse per la mappa. A quanto pare, però, questo si troverà presto a fronteggiare un altrettanto enorme robot.

Fortnite: scontro tra robot e mostro in arrivo

Ne avevamo già parlato qualche giorno fa, ora però, le cose sembrano essere più certe che mai. Molto presto assisteremo ad un evento di Fortnite che vedrà come protagonista lo scontro tra il misterioso mostro di Picco Polare e un robot di Impianto a Pressione. Alcuni dataminer hanno scovato la presenza di nuovi file di gioco che mostrano un enorme piede di robot. Stando alle indiscrezioni, questo emergerà presto da Impianto a Pressione per fronteggiare il mostro.

Quello rilasciato nelle scorse ore è solo il primo di una serie di file criptati aggiunti all’interno dell’ultimo aggiornamento. Molto probabilmente, nei prossimi giorni vedremo comparire nuovi file che corrisponderanno a diverse parti del robot. L’evento, di conseguenza, si verificherà solo dopo che tutti i file verranno rivelati. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.