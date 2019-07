L’azienda della mela morsicata, Apple, si è trovata a fronteggiare un nuovo grattacapo. Stiamo parlando di un difetto che sembra affliggere alcuni MacBook Air di ultima generazione. L’azienda ha ammesso l’errore e ha già fatto sapere che è stato avviato un programma di riparazione gratuita per tutti gli utenti con modelli affetti. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non è la prima volta che Cupertino si trova a fronteggiare situazioni di questo tipo. Proprio qualche giorno fa, infatti, è giunta nota dell’avvio di un programma di riparazione gratuita riservata ad alcuni particolari modelli di MacBook Pro con display da 15 pollici. Il problema dei device risiede nelle batterie. Quale è, invece, l’intoppo dei MacBook Air?

Apple sostituisce gratuitamente alcuni MacBook Air

Ebbene sì, pare che la casa della mela morsicata si sia resa conto di un grosso problema presente in alcuni dei nuovi MacBook Air. Stando a quanto dichiarato dall’azienda stessa, alcuni MacBook Air 2018 hanno problemi alla scheda madre che ne inficiano le funzionalità. Per fortuna, Apple ha fatto sapere che ha già avviato un programma di riparazione gratuita per i device affetti. Tutti i clienti con un prodotto difettoso, infatti, verranno contattati via mail dall’azienda stessa.

In ogni caso, è possibile controllare se il vostro prodotto necessita di riparazione inserendo il numero di serie all’interno del sito di supporto Apple oppure recandosi in un qualsiasi store ufficiale. Ad essere affetti dal problema, sembrano essere solo alcuni dei modelli prodotti nel 2018. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.