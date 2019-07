L’azienda della mela morsicata, Apple, sta lavorando duramente ai nuovi melafonini del 2019. Sono oramai diversi mesi che ne parliamo. Se inizialmente abbiamo trattato solamente concept e rumors, ora la situazione è diversa. Nelle scorse ore, infatti, sono trapelate le prime immagini CAD dei nuovi dispositivi in arrivo. Cosa mostrano?

Le caratteristiche dei nuovi iPhone sembrano essere già ben definite. Sono davvero pochi i dubbi in merito alle feature dei tre modelli. Anche quest’anno ci saranno due modelli top di gamma e un modello low-cost. Le nuove immagini CAD trapelate nelle scorse ore non fanno altro che confermare quanto detto già nei precedenti articoli. Il design di iPhone 11 riprenderà quello di iPhone XS e iPhone XR.

Apple: i nuovi iPhone avranno il bump quadrato sul retro

Ebbene sì, sono arrivate a sorpresa le immagini CAD dei tre dispositivi della mela morsicata in arrivo. Abbiamo immagini dettagliate di tutte e tre le varianti. Ricordiamo che le immagini CAD sono quelle rilasciate da aziende vicine ad Apple per i produttori di cover e accessori. Queste, quindi, riprendono la realtà nei minimi dettagli. Viene confermato, quindi, che il design dei tre dispositivi sarà ispirato ai predecessori.

Le immagini mostrano chiaramente il bump quadrato per la tripla fotocamera su iPhone 11 e iPhone 11 Max e per la doppia fotocamera su iPhone 11R. I tre dispositivi continueranno a supportare il cavo lightning e avranno un tasto di silenziamento verticale. Per il resto, saranno completamente simili ai predecessori. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti.