Quattro asteroidi sono in rotta di collisione con la Terra?

È uno scenario uscito da un blockbuster hollywoodiano, un asteroide si sta facendo strada verso la Terra ed è destinato a spazzare via l’esistenza umana. Per celebrare la Giornata degli asteroidi, qui ci sono quattro asteroidi spaziali in rotta di collisione con il nostro pianeta.

Le Nazioni Unite temono che la possibilità di un asteroide che si schianta in un’area densamente popolata non venga presa abbastanza sul serio, quindi ha designato il 30 giugno come Giornata degli asteroidi internazionali per sensibilizzare sull’evento potenzialmente catastrofico.

La data fu scelta perché il più grande impatto di asteroidi nella storia registrata avvenne su Tunguska, in Russia, quel giorno del 1908 quando un enorme asteroide esplose e distrusse centinaia di acri di foresta. Per contrassegnare l’evento, qui ci sono quattro asteroidi che potrebbero spaccarsi sulla Terra.

Ecco i 4 asteroidi