Il Galaxy Watch e il Gear S3 sono due dispositivi indossabili di Samsung rilasciati rispettivamente nel 2016 e 2018. Entrambi i prodotti offrono una vasta gamma di funzioni per il fitness, oltre alle tipiche funzionalità di smartwatch come la possibilità di visualizzare le notifiche del telefono. Com’è da aspettarsi da un prodotto di questa fortunata gamma, il Galaxy Watch è dotato di più funzioni rispetto a Gear S3 ed è anche disponibile in diverse versioni.

Samsung torna con prepotenza sul mercato degli smartwatch

Galaxy Watch ha una cassa da 42 millimetri ed è disponibile in due colori. Il dispositivo peraltro offre validissimi strumenti utili all’attività fisica, oltre a garantire una grande durata della batteria. Mentre il Galaxy Watch e Gear S3 restano opzioni incredibilmente accattivanti per chiunque sia intenzionato ad acquistare uno smartwatch, sembra che entrambi possano presto essere rimpiazzati da un nuovo “wearable” di Samsung.

A maggio, SamMobile ha affermato che il gigante della tecnologia sudcoreana stava lavorando a un nuovo smartwatch, non pensato appositamente per i fanatici del fitness. Le indiscrezioni iniziali avevano diffuso delle immagini forse riconducibili al nuovo dispositivo e garantivano che il prodotto avrebbe avuto lo stesso successo del Galaxy Watch Active. Il titolo di “Galaxy Watch Active 2” suggeriva che il dispositivo potesse essere più di un semplice orologio specializzato per il fitness.

Il nuovo smartwatch porterà interessanti novità

L’hardware è molto simile all’attuale Galaxy Watch Active, che sfoggia un design elegante ma leggero. Si presume che il nuovo indossabile di Samsung avrà una cassa da 40 millimetri a differenza dell’attuale Watch Active, disponibile in una singola versione. Mentre il design dell’Active 2 ricorda molto il suo predecessore, sembrano plausibili diversi aggiornamenti dello stesso.

I tasti Home e Power dell’hardware avevano rispettivamente forme rotonde e rettangolari; il primo sfoggia anche un anello rosso attorno alla cassa, il cui scopo è attualmente sconosciuto. Proprio come l’originale Watch Active, la ghiera girevole caratteristica di Samsung sembra essere presente. Galaxy Watch Active 2 sarà disponibile in una variante LTE e in un modello Wi-Fi, il primo dei quali si diceva vantasse una batteria da 340 mAh mentre il secondo, una da 237mAh.