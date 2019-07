Nelle ultime settimane non si è fatto altro che parlare dei nuovi melafonini di Apple in arrivo il prossimo settembre. I fan della mela morsicata sono in fibrillazione. Sappiamo, infatti, che i tre nuovi device presenteranno delle caratteristiche tecniche molto interessanti. Fino ad ora abbiamo citato solo i nuovi iPhone 11, ci potrebbe essere però, anche altro.

Ebbene sì, pare che i tre smartphone di cui vi abbiamo parlato fino ad ora non siano gli unici ad essere in programma per il mercato. E’ giunta nota, infatti, che Apple risulta essere al lavoro su un modello di iPhone esclusivo per il mercato cinese. Perchè una mossa del genere? Andiamo a scoprire i primi dettagli.

Apple: un iPhone con Touch ID sotto lo schermo per la Cina

Sono diversi i siti cinesi che nelle scorse ore hanno parlato del misterioso device. Una mossa del genere non è mai stata attuata da parte della mela morsicata. A quanto pare, il nuovo iPhone destinato al mercato cinese avrà delle caratteristiche tecniche volte a contenere i costi. In molti confermano, infatti, che questo non supporterà il Face ID per fare spazio ad un più economico Touch ID sotto il display. Sarebbe il primo iPhone dotato di questa tecnologia.

Sappiamo molto bene il perchè di una possibile mossa del genere all’interno del paese asiatico. iPhone sta riscuotendo uno scarsissimo successo all’interno della Cina. Questo non sarebbe altro che un tentativo di risollevare la situazione. Un iPhone esclusivo e più economico potrebbe riportare le vendite in salita. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.