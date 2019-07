L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di sorprendere tutti nelle scorse ore con il lancio di un aggiornamento di Fortnite a sorpresa. Stiamo parlando del secondo dei tre aggiornamenti contenuto previsti in queste settimane. In particolare parliamo dell’aggiornamento contenuto 9.30 #2. Quali saranno le novità della release.

Epic Games si è presa una bella vacanza dagli aggiornamenti pesanti. Dopo il grossissimo update 9.30 di due settimane fa, questa ha deciso di optare per piccoli aggiornamenti che non richiedono un download. Pare, infatti, che l’azienda stia prendendo tempo per progettare qualcosa di più grande. La novità di questa settimana risulta essere un’arma molto interessante. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Fortnite: scopriamo le caratteristiche del nuovo fucile pesante a tamburo

Ebbene sì, l’azienda di Fortnite ha deciso di introdurre un nuovo fucile all’interno del suo battle royale. Questo, dopo le numerose lamentele pervenuto negli scorsi giorni da parte degli utenti. Lo scopo della casa è quello di rendere il gameplay il più equilibrato possibile. Il fucile pesante a tamburo è disponibile fin da subito nelle tre varianti comune, non comune e rara. I danni per le tre versioni sono rispettivamente di 45, 47 e 50 punti. Non sono previsti bonus per i danni afflitti alla testa.

La nuova arma ha un caricatore da 12 colpi e si può trovare nel bottino a terra, nei distributori automatici e nei trasportatori di bottino. Il fucile a tamburo risulta essere l’unica novità della piccola patch di questa settimana. Come sarà accolta dalla community? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.