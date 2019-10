La dieta Bonobo di verdure acquatiche può contenere indizi sull’evoluzione umana

Le osservazioni della dieta bonobo nel bacino del Congo che si nutrono nelle paludi per le erbe acquatiche ricche di iodio, un nutriente critico per lo sviluppo del cervello e le più alte capacità cognitive, possono spiegare come sono state soddisfatte le esigenze nutrizionali degli esseri umani preistorici nella regione. Questo è il primo rapporto sul consumo di iodio da parte di un primate non umano e viene pubblicato nella rivista open access BMC Zoology.

Indizi sull’evoluzione umana nella dieta bonobo

Il Dr. Gottfried Hohmann, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, l’autore principale dello studio ha detto: “I nostri risultati hanno implicazioni per la nostra comprensione dell’immigrazione delle popolazioni umane preistoriche nel bacino del Congo. Si può prevedere che i bonobo come specie hanno requisiti di iodio simili agli umani, quindi il nostro studio offre, per la prima volta, una possibile risposta su come i migranti umani pre-industriali possano essere sopravvissuti nel bacino del Congo senza un’integrazione artificiale di iodio”.

I ricercatori hanno effettuato osservazioni comportamentali di due comunità di bonobo nella foresta di LuiKotale nel Parco Nazionale Salonga, nella Repubblica Democratica del Congo. Queste osservazioni sono state combinate con i dati sul contenuto di iodio delle piante mangiate dai bonobo da uno studio in corso dell’Istituto Leibniz per lo zoo e la ricerca sulla fauna selvatica, a Berlino. Hanno scoperto che le erbe acquatiche consumate dai bonobo sono una fonte naturale sorprendentemente ricca di iodio nel bacino del Congo, una regione che in precedenza si pensava fosse scarsa nelle fonti di iodio.