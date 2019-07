Dal boom dei social network una delle paure più frequenti è sempre stata la privacy. Migliaia di utenti cercano di proteggere le proprie informazioni inserite negli account privati ​​con una serie di operazioni mirate appositamente. Ma questi metodi sono davvero efficaci?

Certamente no. Dopo il caso di Cambridge Analytica che ha rubato i dati da 50 milioni di utenti di Facebook, le applicazioni hanno preso questo brutto affare come esempio e le politiche di sicurezza sono diventate la priorità di molte piattaforme. Molti utenti si sono espressi in modo negativo per l’uso non autorizzato dei propri dati senza autorizzazione e, ancor peggio, per utilizzarli come ponte per raggiungere milioni di utenti ad essi collegati. Chiaramente la situazione è diventata critica per il magnate dei social media. Migliaia di utenti hanno lasciato Facebook per paura di essere hackerati o che i loro dati fossero stati rubati.

Non solo Facebook

Con sorpresa di molti, questa piattaforma non è l’unica che possiede i dati personali dei milioni di utenti che transitano su Internet. Le pagine Web, le applicazioni e i giochi contengono anche informazioni sugli utenti che visitano queste piattaforme. Questo qualora qualcuno pensasse ancora che la ripetizione di un determinato articolo visto due settimane prima su una pagina fosse qualcosa di casuale? No, non lo è.

L’unica cosa certa è che siamo tutti esposti alla probabilità che queste grandi aziende si accaparrino i nostri dati in un modo o nell’altro. Forse noi, come utenti, dovremmo diventare consapevoli e fare in modo che ciò accada in misura minore.

Le misure di sicurezza sono davvero efficaci?

La parte positiva dell’intera controversia è che i consumatori impiegheranno ora cinque minuti del proprio tempo per leggere le politiche di sicurezza e pensare due o tre volte prima di accettare qualsiasi invito.

Con tutti i progressi tecnologici, non ci si può aspettare che le tendenze saranno guidate per proteggere i dati su qualsiasi dispositivo e che la guerra sarà vinta da coloro che riescono a mantenere in modo ottimale la privacy degli utenti.

D’altra parte, è vero anche che gli utenti si adattano e accettano che i loro dati circolino liberamente sulla rete e che a un certo punto verranno utilizzati. In ogni caso, il lato opposto della moneta sarà sempre quello: la privacy su Internet presenta molte contraddizioni. L’idea di base o primitiva dei social network deve essere collegata con altre persone in tutto il mondo. Cosa succederebbe nel mondo virtuale se tutti avessimo un profilo privato e non condividessimo oltre i dati di base? Quale sarebbe il traffico di informazioni? E cosa accadrebbe alle tendenze, ai meme e alle interazioni di massa?

Probabilmente tutto questo scomparirebbe, Internet non sarebbe una fonte di intrattenimento così ampia ma qualcosa di puramente informativo, i video virali non sarebbero così virali e lo scopo diminuirebbe considerevolmente.

Durante l’ultimo trimestre del 2018 ha avuto inizio il nuovo uso di Internet. Nel settembre di quell’anno, l’Unione Europea ha approvato la legge sul copyright, che offre protezione agli artisti sulla distribuzione dei loro contenuti sul web. Questa legge ha avuto un impatto su piattaforme di contenuti di grandi dimensioni come Google News e YouTube.

Nell’ottobre 2018 Youtube ha pubblicato una lettera che invita i creatori di contenuti a protestare contro l’articolo 11 di tale legge, che parla di un tasso di copertura che le piattaforme digitali devono pagare per distribuire il contenuto di terze parti. Lo stesso è successo con Google. Il mostro dei motori di ricerca web ha parlato di questa nuova legge e di come questa danneggi il traffico sulle pagine e la visibilità del contenuto.

Tutte queste misure hanno generato disgusto in coloro che usano Internet come forma di reddito. Quindi, limitare o non limitare l’uso delle informazioni Internet è davvero una soluzione? Sebbene queste pratiche rappresentino una violazione della privacy delle persone e ancor di più se sono fatte per scopi politici o pubblicitari, limitare l’uso dei dati non risolverà il problema. Gli hacker cercheranno sempre un modo per ottenere informazioni e, essendo illegale, il valore di questi dati aumenterà in modo significativo.