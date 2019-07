Il colosso della mela morsicata, Apple, risulta essere una delle case più copiate in assoluto. Sono davvero una miriade le aziende, famose e non, che nel corso degli anni hanno deciso di ispirarsi a Cupertino per la produzione dei loro prodotti. Il fenomeno non sembra arrestarsi. Nelle scorse ore l’ultimo caso.

Ebbene sì, nonostante molte volte sia criticata per le sue scelte fuori dal comune, Apple risulta essere di ispirazione per moltissime aziende. Xiaomi, ad esempio, è una delle case che spesso ha deciso di prendere spunto dai lavori dell’azienda americana. Ecco quale è stata la sua ultima trovata.

Apple: scopriamo il clone delle Memoji

Una delle introduzioni più importanti nella storia di iPhone è stato il Face ID. Questo ha permesso ad Apple di introdurre un sistema di sicurezza più sicuro e allo stesso tempo di introdurre Animoji e Memoji. Quest’ultima sembra essere una feature a cui molti hanno deciso di ispirarsi. Nonostante, però, siano state diverse le case a cimentarsi nell’impresa, nessuna è arrivata al punto di Xiaomi. Le sue nuove Mimoji risultano essere una copia perfetta del prodotto di Apple.

Eh già, basta dare un occhio veloce alle nuove emoji smart dell’azienda cinese per confonderle con delle vere e proprie Memoji della mela morsicata. Persino il nome si è ispirato a quello del colosso di Cupertino. Le differenze di personalizzazione risultano essere davvero minime. Purtroppo, Apple non potrà fare molto se non migliorare il suo prodotto. Con iOS 13 le Memoji si miglioreranno sensibilmente. Servirà ciò a distanziarle dal suo clone? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.