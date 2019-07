Il colosso della mela morsicata, Apple, non smette mai di sorprendere i suoi fan. Proprio ieri vi abbiamo parlato del rilascio a sorpresa delle terza beta di iOS 13 in esclusiva per gli sviluppatori. Inizialmente sembrava che non ci fossero novità all’interno di questa, in realtà non è così. E’ in arrivo una funzione molto particolare.

Apple sa nascondere bene le novità all’interno dei suoi aggiornamenti software, tuttavia, a volte alcuni utenti riescono a scovarle. La nuova beta sembra confermare l’arrivo di una nuova forma di trasferimento dati tra dispositivi. A confermarlo, l’aggiunta di una icona stilizzata che mostra la nuova funzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Apple: nuovo trasferimento dati con cavo tra iPhone

Fino ad ora, una delle falle di iPhone è stata la connettività. Apple sta cercando di migliorare questo aspetto il più possibile. E’ proprio a ragione di ciò che l’azienda potrebbe aver deciso di introdurre una nuova forma di comunicazione tra iPhone. Fino ad ora, infatti, quando si vuole trasferire i dati da un iPhone all’altro abbiamo due possibilità: utilizzare iCloud o effettuare un trasferimento tramite iTunes su PC. Nella beta 3 di iOS 3 è comparsa l’icona di una terza modalità, un collegamento via cavo diretto tra i due iPhone.

Al momento sappiamo poco in merito alla nuova funzione in arrivo. Infatti, ad oggi la feature rimane bloccata. Molto probabilmente Cupertino lancerà in autunno un nuovo cavo specifico lightning-lighting specifico per questa nuova modalità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.