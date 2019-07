L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha confermato nuovamente l’arrivo un evento davvero spettacolare di Fortnite nei prossimi giorni. Questo coinvolgerà due nuovi personaggi. Vi abbiamo parlato dell’arrivo nella mappa di gioco di un mostro misterioso. Nelle scorse ore, pare sia comparsa la prima parte del robot che sarà destinato a fronteggiarlo.

Ebbene sì, sembra proprio che la teoria avanzata da molti utenti nei giorni scorsi si sia rivelata vera. Nessuno si aspettava che Epic Games agisse così in fretta. Nelle scorse ore è stata modificata nuovamente la location di Impianto a Pressione. Ora, infatti, vi troviamo il robot in costruzione.

Fortnite: il robot comparirà a stage all’interno della mappa

Attualmente sono presenti nella zona di Impianto a Pressione solamente i due piedi e una gamba del robot. Ciò fa capire che il gigantesco robot è ancora in costruzione. I dataminer hanno scoperto all’interno dei codici di gioco di Fortnite un insieme di pacchetti. Questi sono stati definiti stage. Pare, infatti, che il robot comparirà pezzo dopo pezzo nei prossimi giorni. La cosa interessante è che l’unica parte del corpo che non compare nei codici di gioco è la testa.

Molto probabilmente la casa di Fortnite deciderà di introdurre quest’ultima parte del corpo con il nuovo aggiornamento 9.40. I dubbi sono sempre meno, il nuovo robot avrà l’arduo compito di dover fronteggiare il misterioso mostro di Picco Polare. L’ipotesi più plausibile è che vedremo lo scontro in un evento live in game. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.