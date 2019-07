iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR risultano essere tra i smartphone Apple più criticati in assoluto. Pare, infatti, che questi non abbiano raggiunto le aspettative di molti utenti. In Cina, addirittura, questi hanno venduto poco e niente. Ciò non toglie, però, che siano degli ottimi prodotti. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre interessanti offerte sugli ultimi modelli.

Ebbene sì, gli sconti sugli ultimi iPhone non sono più un mito. Amazon è diventato rivenditore ufficiale dei prodotti della mela morsicata. Questa cosa ha permesso all’azienda di proporre offerte mai viste prima. In questo articolo andiamo a passare in rassegna le più interessanti promozioni riguardanti gli ultimi modelli di iPhone: iPhone XS e iPhone XR.

Apple: iPhone XS a meno di 1000 euro su Amazon

iPhone XS è uno degli smartphone più costosi in assoluto presenti sul mercato. Il listino, infatti, per la versione base con 64 GB di memoria interna tocca i 1190 euro. Amazon, ha deciso di proporre questa variante con uno sconto del 20%, 989 euro. Uno dei prezzi più bassi mai visti fino ad ora. Parliamo di uno sconto di 200 euro. Ad essere in promozione, però, è la sola colorazione argento. Non scampa alla promozione iPhone XS Max che nelle varianti grigia siderale e oro con memoria interna da 256 GB viene proposto a 1249 euro, uno sconto di 210 euro rispetto al listino di 1460 euro.

L’iPhone colorato, ovviamente, non poteva sfuggire anch’esso alla promozione. iPhone XR nelle colorazioni rossa, nera, corallo e blu con memoria interna da 128 GB viene proposto allo strabiliante prezzo di 749 euro. Anche in questo caso parliamo di uno sconto di 200 euro rispetto al prezzo di listino. Ricordiamo che le promozioni risultano essere a tempo limitato e che potrebbero terminare da un momento all’altro. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.