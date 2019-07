Il nuovo MacBook Pro di Apple potrebbe essere stato rivelato in alcuni documenti ufficiali. La società sembra essere pronta ad aggiornare il suo modello più “economico” della linea Pro e l’aggiornamento potrebbe arrivare molto presto, secondo le indiscrezioni. L’aggiornamento è sarebbe testimoniato da documenti che Apple avrebbe depositato alla Federal Communications Commission.

Questi documenti mostrano una nuova versione di un computer noto come “A2159” e includono una serie di dettagli, come le dimensioni dello schermo e il consumo energetico, che suggeriscono il nome del computer a cui questi cambiamenti andranno apportati. Il modello descritto in questi documenti sembra essere il MacBook Pro da 13 pollici, che pare non monterà il display Touch Bar di Apple. Al momento, questo è il più economico dei laptop Pro di Apple ed è effettivamente passato un po’ di tempo dall’ultimo aggiornamento.

Apple potrebbe avere più di un asso nella manica da sfoderare quest’anno

Questi documenti sono misteriosamente scomparsi dalla pagina pubblica della FCC in cui sono stati rinvenuti per la prima volta. Ma prima che venissero rimossi, i visitatori hanno scattato foto di tutte le informazioni in essi contenute, tra cui il fatto che Apple avesse inviato il deposito durante il mese di febbraio. Gli archivi non contenevano informazioni su quali specifiche il nuovo aggiornamento avrebbe apportato, ma si presume che lo porteranno in linea con gli altri modelli della gamma MacBook Pro.

Il fatto che i documenti siano stati visualizzati da così tante persone potrebbe significare che Apple è quasi pronta a rilasciare il suo nuovo prodotto. Peraltro, quando lo farà, potrebbe non essere il solo dispositivo a vedere la luce: si è diffusa l’ipotesi che Apple abbia intenzione di aggiornare molti dei suoi computer nei prossimi mesi. Si dice anche che lavori su un MacBook da 16 pollici completamente rinnovato, che potrebbe essere presentato già a settembre. Se ciò accadrà, molto probabilmente sarà annunciato insieme al nuovo iPhone.