L’azienda della mela morsicata, Apple, presenterà i nuovi iPhone 11, iPhone 11 Max e iPhone 11R il prossimo settembre. I fan dell’azienda hanno grosse aspettative. Negli scorsi mesi vi abbiamo parlato di alcune nuove caratteristiche che vedranno la luce sui nuovi modelli. Non ci sono dubbi sul fatto che iPhone 11 sarà un portento.

Tutti i fan della mela morsicata non vedono l’ora di testare con mano i nuovi melafonini di Cupertino. Tuttavia, bisognerà aspettare ancora un po’ prima di poter mettere le mani sui nuovi gioiellini Apple. Nelle scorse ore, è apparso online il primo video che mostra l’hands-on di iPhone 11 Max. Peccato, però, che si tratti semplicemente di un clone.

Apple: iPhone 11 Max sarà davvero così?

Non è una novità, già in passato abbiamo visto comparire una miriade di cloni di iPhone prima della loro uscita ufficiale. Questi sono un ottimo modo per potersi fare un’idea di quello che sarà il prodotto ufficiale. Nelle scorse ore, uno Youtuber ha deciso di rilasciare il primo video hands-on di un clone di iPhone 11 Max. Stando a quanto dichiarato, questo è stato costruito con i stessi (o quasi) materiali con cui è stato prodotto iPhone XS. Il risultato è davvero interessante.

Ebbene sì, sembra proprio di trovarsi davanti ad un vero e proprio iPhone 11 Max. Il dispositivo, infatti, rispecchia chiaramente i render che sono stati pubblicati nelle scorse settimane. L’unica differenza sta nel bump per la fotocamera. Il clone ne presenta uno nero mentre l’originale, molto probabilmente, ne avrà uno a tono con la scocca. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.