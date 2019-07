Ecco quante ore di sonno al giorno hai davvero bisogno

Quanto sonno dovresti ottenere? Chiedi a una stanza di persone e la maggior parte probabilmente ti darà la risposta standard: otto ore. Seguito rapidamente da un riconoscimento, raramente ottengono tutti e otto. O spesso, in realtà, anche sette. Quindi da dove viene questa figura, e dobbiamo preoccuparci se non la colpiamo?

“Normalmente dici che dormire per sei ore è una condizione privata del sonno”, spiega il dott. Andrew Bagshaw, condirettore del Centro per la salute del cervello dell’Università di Birmingham. “Perché per quasi tutti, non basta dormire. Ci sono alcune persone che dicono che possono avere 4-5 ore e si sentono bene, ma è piuttosto insolito.”

Ecco quante ore di sonno ci servono

Il NHS afferma che la maggior parte degli adulti ha bisogno di dormire tra le sei e le nove ore ogni notte. Ma, sostiene il dott. Robbins, ci sono prove che suggeriscono che la finestra più stretta da sette a otto ore a notte offre benefici per la salute ottimali.

“I rischi di malattie cardiovascolari diminuiscono”, dice, “i rischi generali di raffreddore e influenza diminuiscono, l’umore è migliorato”. Forse uno dei benefici più apprezzati, aggiunge, è l’impatto che ha sull’aspetto fisico. “Sembri più aggiornato”, dice, qualcosa che molti di noi riconoscono in modo aneddotico.

“Si potrebbe prendere praticamente qualsiasi aspetto della salute e ad un certo punto sarebbe collegato nuovamente al sonno“, afferma il dott. Bagshaw. Le implicazioni immediate di dormire troppo poco, con cui molti di noi sono fin troppo familiari, includono sentirsi più irritabili e ansiosi, faticare a ricordare le cose o prendere decisioni e, naturalmente, sembrare disgustosi come si sente.

Ma ci sono anche effetti sulla salute a lungo termine della privazione del sonno, che includono un sistema immunitario perturbato (quindi è più probabile che si ammali), aumento di peso e disturbi dell’umore a lungo termine come depressione e ansia. Può anche aumentare il rischio di obesità, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e ipertensione, portando infine a morte prematura.