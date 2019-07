Il fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Fortnite, è in un periodo molto florido. Epic Games, infatti, è alle prese con una miriade di grossi progetti da lanciare nei prossimi giorni. A breve, ad esempio, vedremo comparire la grossa collaborazione tra l’azienda e la nota serie TV di Netflix, Stranger Things.

Nel frattempo che Epic Games pensa a lanciare Skin estive e nuove collaborazioni, le costruzioni del gigantesco robot di Impianto a Pressione continuano. Vi abbiamo anticipato della vicenda del robot e del suo presunto “nemico” già nei scorsi giorni. Nelle scorse ore è apparso il secondo stage di costruzione del robot. Scopriamo i dettagli.

Fortnite: il secondo Stage del robot è già nella mappa

L’azienda del fenomeno videoludico ha rilasciato, a sorpresa, il secondo stage di costruzione del robot Impianto a Pressione. Pare che sia stata aggiunta una parte della gamba, ma non solo. La pedana della location è scesa di circa due piani sotto terra. E’ comparso anche un piccolo drone che lavora alla costruzione. Come già detto, la seconda fase è stata svelata a sorpresa. Quando arriverà la terza?

Considerando che sono passati davvero pochi giorni dal rilascio della prima fase, la terza dovrebbe arrivare tra qualche giorno. Ricordiamo che in totale, gli stage di costruzione sono 8. Ci vorrà, quindi, del tempo prima di vedere il robot nella sua totalità. Una volta completato, molto probabilmente assisteremo ad un evento live dove questo combatterà con il misterioso mostro di Picco Polare. Come andrà a finire la faccenda? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.