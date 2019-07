Anche se molti di noi non hanno potuto osservare la spettacolare eclissi totale di Sole che si è verificata lo scorso 2 Luglio in Sud America, il cielo di questo mese ha comunque ancora molte emozioni da regalare. Con Saturno in opposizione, due sciami meteoritici, la Luna del Cervo e quella Nera, ed un eclissi di Luna. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta in queste caldi notti di Luglio.

Saturno e la Luna, ecco i protagonisti di questo mese

Se lo scorso mese a farla da padrone è stato Giove, questo invece è il mese di Saturno che il 9 Luglio si troverà all’opposizione, ovvero sarà nella direzione opposta (a 180°) rispetto alla Terra. Durante la sua opposizione inoltre, il pianeta con gli anelli, risulterà essere anche molto più luminoso, poiché si trova alla sua minima distanza dal nostro Pianeta. Sarà così luminoso che potrà essere osservato ad occhio nudo anche nelle zone con inquinamento luminoso, come i centri urbani, e sarà visibile per tutta la notte. Ma se possiamo disporre di un piccolo telescopio, magari riusciremmo ad osservare i suoi straordinari anelli.

Un altro affascinante evento che ci terrà svegli nelle notti estive di Luglio, sarà la coincidenza tra il plenilunio ed un’eclissi parziale di Luna nella notte tra il 16 ed il 17 Luglio. L’eclissi sarà visibile in Europa, Africa, Suda America, Australia ed Asia e coinciderà per l’appunto con la Luna del Cervo, così è conosciuta la luna di Luglio tra la tribù degli indiani Algonchini. Le fu dato questo nome in quanto questo è per loro il mese in cui le nuove corna, ricoperte ancora di peluria, spuntano sulla fronte dei cervi. Altri nomi che indicano il plenilunio di Luglio sono: Luna dei Tuoni, poiché i temporali sono più frequenti in questo periodo; oppure Luna del Fieno.

Un fine mese spettacolare per il cielo di Luglio

Nella notte del 29 Luglio e fino alle prime ore del mattino del 30 invece, potremo assistere alla straordinaria combinazione tra il picco massimo di ben due sciami meteorici distinti: le Delta Aquaridi Meridionale e le Alpha Capricornidi. La contemporaneità dei due eventi porterà ad un totale di 20/25 meteore ogni ora, secondo quanto riportato dell’American Meteor Society.

Ma non finisce qui, proprio l’ultima notte di questo mese, sarà la notte della Luna Nera, così è infatti conosciuto il secondo novilunio dello stesso mese. Ma non sarà una Luna Nera per tutto il mondo per una questione di pochi minuti. Il novilunio si verificherà infatti alle 23:33 ET del 31 Luglio, questo significa che sarà ancora il 31 Luglio solo in America, per noi sarà già il 1 Agosto. Niente Luna Nera in Europa quindi, ma potremo comunque consolarci un paio di giorni prima della Luna Nera, osservando il bagliore della Via Lattea. A patto di trovarci però in una zona molto buia.